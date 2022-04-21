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Levante 2-3 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 33. hafta mücadelesinde Levante sahasında Sevilla'yı ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen müsabakayı 3-2 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri Corona (2) ve Kounde kaydetti. Levante'nin golleri penaltıdan Morales ve Soldado'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 22:45
Levante 2-3 Sevilla (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 33. hafta karşılaşmasında Levante ile Sevilla kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadeleyi Sevilla 3-2 kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 14. ve 27. dakikalarda Corona, 81'de ise Kounde kaydetti. Levante'nin golleri ise 22. dakikada penaltıdan Morales ve 87'de Soldado'dan geldi. Ev sahibi ayrıca 71. dakikada Morales'in ayağından penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Levante 25 puanda kaldı. Sevilla ise 63 puana yükseldi.

Ligin 34. haftasında Levante deplasmanda Valencia ile karşılaşacak. Sevilla ise Cadiz'i ağırlayacak.

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