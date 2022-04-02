Atletico Madrid - Alaves maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid ile Alaves, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Zorlu müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Mario Melero düdük çalacak.
Karşılaşma öncesi Atletico Madrid 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Konuk ekip Alaves ise 22 puanla 19. sırada.
ATLETICO MADRID - ALAVES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
2 Nisan Cumartesi oynanacak olan Atletico Madrid - Alaves maçı saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.