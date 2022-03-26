Haberler İspanya La Liga Barça’dan dev atak

Barça’dan dev atak

Haaland transferinde geride kalan Katalan temsilcisi harekat başlattı. Xavi’nin isteği doğrulusunda Mbappe ve Lewa ile temas kuruluyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2022 Cumartesi 06:50
Barça’dan dev atak
Barcelona gelecek yıl için kolları erkenden sıvadı. Teknik diretör Xavi'nin ilk isteği olan Borussia Dortmund'dan Erling Haaland transferi olumsuz yönde ilerliyor. Genç çalıştırıcının isteği doğrultusunda iki yeni hedef var. Kylian Mbappe ve Robert Lewandowski. Fransız yıldızla Real Madrid de yakından ilgileniyor. Mbappe de çocukluğundan beri Real Madridin hayalini kuruyor. Ancak L'Equipe'in haberine göre Barcelona da bu transferde bir hayli ısrarcı olacak. Bayern Münih'ten ayrılacak olan Lewa'yı da istiyorlar. Barcelona devre arasında Aubameyang'ı renklerine bağlamıştı. Güçlü bir hücum hattı kurmak istiyor. Barcelona özellikle yeniden Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro oluşturacak.
DİĞER
Roberto Mancini'ye annesinden Mario Balotelli eleştirisi! "Ben olsam..."
SON DAKİKA! Borsa İstanbul son 1 ayda dünyanın zirvesinde! Uzmanlar kritik hedefi açıkladı! İşte o sınır...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor