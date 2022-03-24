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Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynadığı Barcelona maçının rövanşında attığı golle yıldızını yeniden parlatan Pedri, İspanyol basınına konuştu. Pedri yaptığı açıklamada, Galatasaray'a attığı golden bahsederken, Nef Stadyumu'na dair de konuştu. İşte o sözler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 12:55 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 13:21
Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

Barcelona'nın genç yeteneği Pedri, hem Galatasaray'ı hem de Real Madrid'i deplasmanda yendikleri haftanın ardından İspanyol basınına açıklamalarda bulundu.

Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

"REAL MADRID BENİ REDDETTİ"
İspanyol basınından El Partidazo'ya konuşan Pedri, Barcelona'dan önce Real Madrid ile görüştüğünü ancak reddedildiğini açıkladı. İspanyol oyuncu, "Real Madrid ile toplamda 3 gün antrenman yapma fırsatım oldu ancak beni B Takımı'na gönderdiler. Daha sonra benim bu seviye için yeterli olmadığımı söyleyip kulüpten gönderdiler. İlk başta reddedilmek hoşunuza gitmiyor ancak sonradan size bir motivasyon kaynağı oluyor. Bunu böyle düşünüp çalışmaya devam ettim ve şimdi hep hayalini kurduğum yerdeyim." dedi.

Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

"EL CLASICO'DA KAZANMAK HARİKA"
El Clasico'da kazanmanın harika hissettirdiğini söyleyen Pedri, "Daha önce iki kez maçı yerinde izleme şansım olmuştu ve defalarca televizyondan izlemiştim. Ancak içinde bulunmak ve böyle bir sonuç almak müthiş bir hissiyat gerçekten." ifadelerini kullandı.

Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

EL CLASICO SEVİNCİ
El Clasico'nun ardından soyunma odasında abartılı sevinç gösterileri olduğu eleştirilerine cevap veren Pedri, "Hassasiyeti anlayabiliyorum ancak onlar da aynı şeyi yapardı. Böyle bir maçı kazandıktan sonra sakin kalamayabiliyorsunuz. Şimdi sevincimizi bir kenara bırakıp İspanya Milli Takımı için birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

İSPANYA'NIN YENİ 10 NUMARASI
İspanya'da 10 numaralı formanın kendisine verilmesi üzerine konuşan Pedri, "Seçmem için bana birkaç tane forma numarası sundular ve ben de sevdiğim, Cesc Fabregas gibi bir oyuncunun sırtında izlediğim 10 numarayı tercih ettim. Tarihin en iyi 10 numarasını soruyorsanız da cevabım belli: Lionel Messi." dedi.

Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

"ALİ SAMİ YEN İNANILMAZ"
Galatasaray maçındaki atmosferden çok etkilendiğini söyleyen Pedri, "Oradaki insanlar inanılmaz bir baskı yaratıyorlar ve bu gerçekten çok hoşuma gitti. Daha önce hiç böyle bir stadyumda oynamamıştım. Bir yerden sonra taraftarların yorulup sakinleşeceğini düşünüyorduk ancak her geçen dakika daha da fazla bağırıp kulaklarımızı sağır ettiler." ifadelerini kullandı.

Barcelona'lı Pedri'den Galatasaray maçı ve Ali Sami Yen itirafı!

"ATTIĞIM EN GÜZEL GOLDÜ"
Aynı maçta kaydettiği golle övgü toplayan Pedri, "Evet oldukça konuşuldu ve hatta TikTok'da bu gol hakkında bazı videolar gördüm. Marcao bana doğru geliyordu ve topa vurur gibi yapıp yanımdan geçmesini sağladım. Daha sonra etrafımda bir bacak daha gördüm ve topu biraz çektim. Eğer bir kişi daha karşıma çıksaydı saha dışına doğru gidecektim herhalde. Şaka bir yana şimdiye kadar attığım en güzel goldü diyebilirim." ifadelerini kullandı.

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