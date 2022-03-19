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Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Granada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:29 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:32
Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Deportivo Alaves - Granada maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves ile Granada kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DEPORTIVO ALAVES - GRANADA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Deportivo Alaves - Granada maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'de Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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