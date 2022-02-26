Haberler İspanya La Liga Rayo Vallecano - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Rayo Vallecano - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. İEflatun beyazlılar, 83. dakikada Karim Benzema'nın golüyle galibiyete uzandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 22:44
Rayo Vallecano - Real Madrid: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.

Madrid kentinin iki takımının karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarı ataklarını artıran Real Madrid, 83. dakikada Karim Benzema'nın golüyle galibiyete uzandı.

Puanını 60'a çıkaran Real Madrid en yakın rakibi Sevilla'nın (1 maçı eksik) 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Diğer yandan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Benzema ligdeki toplam gol sayısını 19'a çıkarak, ilk sırada yer aldığı gol krallığı yarışında diğer rakiplerine karşı avantajını artırdı.

DİĞER
Annesi Havva Öztel’den sonra Aleyna Tilki’den sosyal medyayı ikiye bölen poz! Aleyna Tilki öyle bir poz verdi ki!
Domenec Torrent’ten görülmemiş karar! 4 değişiklik yolda... Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor