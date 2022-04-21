Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

Real Sociedad - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Sociedad - Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL SOCIEDAD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Sociedad - Barcelona maçı 21 Nisan Perşembe günü saat 22.30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.