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Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Athletic Bilbao ile Espanyol, İspanya La Liga'nın 23. haftasında kozlarını paylaşacak. San Mames Barria'da oynanacak mücadelede hakem Juan Munuera düdük çalacak. Peki, Athletic Bilbao - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maçla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 12:23
Athletic Bilbao-Espanyol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Athletic Bilbao ile Espanyol karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi ev sahibi Athletic Bilbao, topladığı 31 puanla 8. sırada yer alıyor. 27 puanı bulunan Espanyol ise 13. sırada yer bulunuyor.

ATHLETIC BILBAO - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
La Liga'nın 23. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Espanyol maçı, 7 Şubat Pazartesi (bugün) TSİ 23.00'te başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

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