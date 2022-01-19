Haberler İspanya La Liga 📺Valencia Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

📺Valencia Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İspanya La Liga'da 21. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin iki güçlü ekibi Valencia ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Ev sahibi Valencia'nın 28, konuk ekip Sevilla'nın ise 44 puanı bulunuyor. Peki, Valencia-Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte mücadeleye dair tüm merak edilenler...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:19
📺Valencia Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

📍CANLI SKOR - Valencia-Sevilla maçını takip etmek için tıklayın!

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor... Ligde 28 puanla 10. sırada bulunan Valencia, sahasında 44 puanla 2. sırada yer alan Sevilla'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...

🗓VALENCIA-SEVILLA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Valencia'nın sahasında Sevilla'yı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.30'da başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝VALENCIA-SEVILLA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📝

🔹Valencia: Cillessen; Wass, Diakhaby, Alderete, Gaya; Costa, Guillamon, Racic, Duro; Guedes, Gomez

🔹Sevilla: Dmitrovic; Montiel, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Gomez, Mir, Ocampos

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