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Real Madrid'den 'bedava Mbappe' transferi planı! Haaland ile beraber...

İspanya La Liga devi Real Madrid, forvet hattını kusursuz yapmak için önemli bir strateji geliştiriyor. Uzun süredir Mbappe ve Haaland ile ilgilendiği bilinen Real Madrid'in, bu iki isim için de planı belli oldu. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 16:51
Real Madrid'den 'bedava Mbappe' transferi planı! Haaland ile beraber...

Real Madrid, yaz transfer döneminde iki yıldızı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

MBAPPE VE HAALAND

ESPN'de yer alan haberlere göre; Madrid'in Barcelona'nın yaşadığı finansal zorlukları değerlendirmek istediği ve Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile 2022 yaz döneminde sözleşme imzalamak için hazır olduğu belirtildi.

4 FUTBOLCUYLA YOLLAR AYRILIYOR

Madrid ekibinin, gelecek sezon sözleşmeleri sona erecek yüksek maaşlı futbolcular Gareth Bale, Isco, Luka Modric ve Marcelo ile yollarını ayırarak, Mbappe ve Haaland için maaş boşluğu açmak istediği vurgulandı.

MBAPPE BEDELSİZ, HAALAND...

Medyada yer alan haberde, İspanyol temsilcisinin, PSG ile sözleşmesi sona erecek Mbappe'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacağı, Haaland için ise PSG, Manchester United, Manchester City gibi takımlarla transfer yarışına gireceği ancak bu transferi bitirmesinin mümkün olduğu aktarıldı.

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