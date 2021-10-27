Villarreal-Cadiz: 3-3 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor... Ligin 11. haftasında Villarreal sahasında Cadiz'i konuk etti. 14. dakikada Anthony Lozano takımını 1-0 öne geçirdi. 43'te ev sahibi takımdan Pau Torres takımına eşitliği getiren golü kaydetti. Cadiz, Anthony Lozano'yla ilk yarının son anlarında bir gol daha buldu ve devre konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının başında Anthony Lozano hat-trick yaparak takımını 3-1 geçiren golü attı. Villarreal ise maçın 80. dakikasında Dia, 90+5'te de Danjuma'nın kaydettiği gollerle 1 puanı kurtardı.

3-3 biten maçın ardından Villarreal, ligde 12 puanla 12. sıraya, Cadiz ise 8 puanla 17. sıraya yerleşti.