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SPOR HABERLERİ: Barcelona'yı yıkan Radamel Falcao La Liga tarihine geçti!

Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Radamel Falcao, Rayo Vallecano formasıyla İspanya La Liga'yı sallıyor. Takımının Barcelona'yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının galibiyet golünü atan Kolombiyalı yıldız, tarihe geçti. Falcao, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 22:38
SPOR HABERLERİ: Barcelona'yı yıkan Radamel Falcao La Liga tarihine geçti!

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano sahasında Barcelona'yı konuk etti. Estadio de Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 1-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı.

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golü 30. dakikada Radamel Falcao kaydetti.

RADAMEL FALCAO TARİHE GEÇTİ!
Bir dönem Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, İspanya La Liga tarihine adını yazdırdı. Barcelona filelerini sarsan Kolombiyalı yıldız, 35 yaş 259 günle La Liga'da takımıyla çıktığı 6 maçta 4 gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

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