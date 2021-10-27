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Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Osasuna ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:11 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2021 Çarşamba 15:11
Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

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İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Real Madrid ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Osasuna maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 22:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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