Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

REAL MADRID - OSASUNA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 11. hafta maçında Real Madrid ile Osasuna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Osasuna maçı 27 Ekim Çarşamba günü saat 22:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.