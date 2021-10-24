Barcelona-Real Madrid maçı CANLI

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 17.15'te çalan Barcelona - Real Madrid maçı Spor Smart'ta naklen yayınlanıyor.
BARCELONA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Benzema