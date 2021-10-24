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Barcelona-Real Madrid maçı CANLI

İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico heyecanı yaşanıyor. Barcelona, sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşmanın canlı takibini haberimizden gerçekleştirebilirsiniz.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 17:09
Barcelona-Real Madrid maçı CANLI

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 17.15'te çalan Barcelona - Real Madrid maçı Spor Smart'ta naklen yayınlanıyor.

BARCELONA - REAL MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Mingueza, Pique, Eric Garcia, Jordi Alba, Busquets, Gavi, F. De Jong, Dest, Ansu Fati, Memphis

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Rodrygo, Benzema

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