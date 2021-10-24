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Barcelona Real Madrid: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | El Clasico'da kazanan Real Madrid!

İspanya La Liga'nın 10. haftasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Barcelona ve Real Madrid, Camp Nou'da kozlarını paylaştı. Mücadele, Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 19:14 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 19:23
Barcelona Real Madrid: 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET | El Clasico'da kazanan Real Madrid!

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan El Clasico'da, bu kez kazanan Real Madrid oldu. Madrid, Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Real'in ilk golü 32. dakikada Rodrygo'nun asistinde David Alaba'den gelirken, Lucas Vazquez de 90+4'te skoru 2-0'a getirdi. Öte yandan Barcelona, 907'de Aguero ile skoru 2-1'e getirdi ancak bu gol yeterli olmadı.

Bu sonuçla Real Madrid, puanını 20'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi. Barcelona ise 15 puanla 8. sırada yer aldı.

Barcelona, gelecek hafta Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Real Madrid ise evinde Osasuna'yı konuk edecek.

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