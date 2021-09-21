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İspanya'da Sörloth çılgınlığı! Performansıyla büyüledi

Son dakiak spor haberi: Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth, sezon başında kiralık olarak Leipzig'ten İspanya La liga ekiplerinden Real Sociedad'a transfer olmuştu. Norveçli golcü Sevilla maçındaki performansı ile taraftarın gönlünde taht kurdu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2021 Salı 08:24
İspanya'da Sörloth çılgınlığı! Performansıyla büyüledi

Trabzonspor'un eski yıldızı Alexander Sörloth, La Liga'daki performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin gündemine gelmesine karşın Real Sociedad'a kiralanan Sörloth, Sevilla maçında taraftarını sevindiren bir performans sergiledi.

GOL ATMADI AMA...

Bu sezon ilk kez sahaya 11'de çıkan Norveçli golcü, 74 dakika sahada kalırken skora etki yapmamasına karşın oyunuyla övgü aldı.

RESİTAL VERDİ

Real Sociedad'ın teknik direktörü Imanol Alguacil, maç sonunda "Sörloth bir resital verdi. Harika bir maç çıkardı. Sadece uzun süredir 90 dakika oynamadığı için fiziksel olarak biraz eksik kalıyor. Son bölümde onu değiştirmem gerekti" şeklinde konuştu.

İspanyol ekibinin taraftarları da Sörloth'un oyunuyla ilgili sosyal medyadan olumlu paylaşımlarda bulundu.

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