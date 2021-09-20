Barcelona Granada : 1-1 | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 5. hafta maçında Barcelona Granada ile karşılaştı. Camp Nou'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ererken, Barça puanı son dakikada kurtardı.

Mücadelede Granada'nın golü 2. dakikada Domingos Duarte'den gelirken, Ronald Arajuo 90. dakikada Barcelona'ya puanı getiren isim oldu. Bu sonucun ardından Barcelona puanını 8'e Granada ise 3'e yükseltti.

YUSUF DEMİR İLK KEZ 11'DE!

Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, La Liga maçında ilk kez 11'de sahaya çıktı. Yusuf, Barcelona Granada maçında 75 dakika sahada kaldı.