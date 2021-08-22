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Son dakika spor haberleri | Yusuf Demir tarihe geçti! Messi'den sonra...

İspanya La Liga'da Barcelona forması giyen Yusuf Demir, ilk La Liga maçına çıktı. Atletic Bilbao ile 1-1 berabere kalan bordo mavililerde sonradan oyuna giren Yusuf Demir, Lionel Messi'den sonra Barcelona'da forma giyen en genç yabancı futbolcu oldu.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 09:49
Son dakika spor haberleri | Yusuf Demir tarihe geçti! Messi'den sonra...

Barcelona'nın Athletic Bilbao deplasmanından 1 puanla döndüğü maçta bir ilk yaşandı.

Katalan ekibinin kadrosuna bu yaz kattığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir, maçta oyuna dahil olarak kulüp tarihine girdi. 18 yaşındaki Yusuf Demir, Leo Messi'den bu yana Barcelona formasıyla La Liga'da maça çıkan en genç yabancı futbolcu oldu.

Maçın 62. dakikasında Martin Brithwaite'ın yerine oyuna giren Yusuf Demir, sahada kaldığı 28 dakikada 18 kez topla buluştu, 9 isabetli pas ve 1 başarısız orta girişiminde bulundu.

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