Villarreal - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'da heyecan 33. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Barcelona zorlu karşılaşmada deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi.

La Ceramica'da oynanan zorlu mücadele, Katalan devinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 28 ve 35. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi. Villarreal'in tek sayısını ise Samuel Chukwueze'den geldi.

VILLARREAL 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 65 dakikasında Villarreal futbolcusu Manuel Trigueros kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.