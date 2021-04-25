Haberler İspanya La Liga Villarreal - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 33. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan zorlu mücadele, devinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 19:26
Villarreal - Barcelona: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan 33. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren zorlu karşılaşmada deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

'da oynanan zorlu mücadele, devinin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, 28 ve 35. dakikada 'dan geldi. Villarreal'in tek sayısını ise 'den geldi.

VILLARREAL 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 65 dakikasında Villarreal futbolcusu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

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