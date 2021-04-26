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Madrid’in gözdesi

ekibi, formasıyla adından söz ettiren için harekete geçti.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Madrid’in gözdesi
Bu sezon ve formasıyla önemli işlere imza atan , 'in radarına girdi. ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli utbolcu için devinin harekete geçtiği iddia edildi. Yıllık net 5 milyon euro istediği için Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ileri sürülen 27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon 'da forma giyebileceği öğrenildi. Bu sezon Milan formasıyla 37 resmi maça çıkan Hakan, 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 de asist yaptı.
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