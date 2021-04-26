Madrid’in gözdesi

Bu sezon Milan ve A Milli Takım formasıyla önemli işlere imza atan Hakan Çalhanoğlu, Real Madrid'in radarına girdi. İtalyan ekibi ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli utbolcu için İspanyol devinin harekete geçtiği iddia edildi. Yıllık net 5 milyon euro istediği için Milan ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamadığı ileri sürülen 27 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon La Liga'da forma giyebileceği öğrenildi. Bu sezon Milan formasıyla 37 resmi maça çıkan Hakan, 8 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 de asist yaptı.