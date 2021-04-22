Barcelona Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Barcelona ile Getafe, Camp Nou'da kozlarını paylaşacak. Mücadelede hakem Jorge Figueroa düdük çalacak. Karşılaşma öncesi 30 maçta 65 puan toplayan Barcelona 65 puanla 4. sırada yer alıyor. Getafe ise 31 maçta topladığı 31 puanla küme düşme hattının 4 puan üzerinde bulunuyor.

La Liga'da son olarak deplasmanda Real Madrid'e mağlup olan Barcelona kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Koeman'ın öğrencileri, Getafe karşısında yeni bir galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor.

Getafe ise ligde 3 puana hasret kalmış durumda. Son olarak 27 Şubat'ta Valencia'yı 3-0'la geçen Getafe, 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK

Barcelona ile Getafe mücadelesi 22 Nisan Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.