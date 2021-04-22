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maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da sahasında 'yi konuk edecek. Zirve yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Katalanlar, bütün planlarını 3 puan üzerine kuruyor. Deplasman ekibi ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Peki Barcelona-Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi bilinmesi gereken tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:17
Barcelona Getafe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. ile , 'da kozlarını paylaşacak. Mücadelede hakem düdük çalacak. Karşılaşma öncesi 30 maçta 65 puan toplayan Barcelona 65 puanla 4. sırada yer alıyor. Getafe ise 31 maçta topladığı 31 puanla küme düşme hattının 4 puan üzerinde bulunuyor.

'da son olarak deplasmanda 'e mağlup olan Barcelona kalan haftalarda puan kaybı yaşamak istemiyor. Koeman'ın öğrencileri, Getafe karşısında yeni bir galibiyet serisine başlamayı amaçlıyor.

Getafe ise ligde 3 puana hasret kalmış durumda. Son olarak 27 Şubat'ta 'yı 3-0'la geçen Getafe, 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

BARCELONA-GETAFE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK
Barcelona ile Getafe mücadelesi 22 Nisan Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele 'tan canlı yayınlanacak.

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