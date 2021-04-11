Haberler İspanya La Liga Real Betis Atletico Madrid 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında sahasında 'i ağırladı. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Betis'in golünü atarken Atletico'nun golü ise 'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 01:39
Real Betis Atletico Madrid 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 30. haftasında deplasmanda ile 1-1 berabere kalan , 'den liderlik koltuğunu geri aldı. Atletico Madrid'de sakatlık sorunu olan ve ile kart cezalısı ve kadroda yer almadı.

Karşılaşmada 5. dakikada 'nun golüyle öne geçen Atletico Madrid'e, 20. dakikada ev sahibi takımdan cevap verdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının hemen başında, 46. dakikada Atletico'nun Portekizli genç futbolcusu sakatlanarak yerini 'ya bıraktı. Karşılıklı ataklar sonucu değiştirmeyince takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Atletico Madrid puanını 67'ye çıkararak, bu haftayı da lider kapattı.

'da dün oynanan maçında 'yı 2-1 mağlup ederek averajla liderliğe yükselen Real Madrid ise 66 puanla 2. sırada kaldı.

Ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluk yarışı Atletico Madrid (67), Real Madrid (66) ve Barcelona (65) arasında devam ediyor. Real Betis ise 47 puanla 6. sırada yer aldı.

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