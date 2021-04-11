Haberler Real Madrid Son dakika spor haberleri: Real Madrid'de Lucas Vazquez şoku! Dizinden sakatlandı

Son dakika spor haberleri: 'de şoku! Dizinden sakatlandı

 ekibi 'de şoku yaşanıyor. maçında 43. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan 29 yaşındaki futbolcunun sol diz arka çapraz bağlarından sakatlandığı bildirildi.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 20:17
Son dakika spor haberleri: Real Madrid'de Lucas Vazquez şoku! Dizinden sakatlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, 'in doktor kontrolünden geçirildiği ve sol diz arka çapraz bağlarında sakatlık tespit edildiği belirtildi.

Futbolcunun sahalara ne zaman döneceği konusunda kulüpten bir açıklama yapılmazken, basını Vazquez'in sezonu kapattığını yazdı.

Vazquez, maçının 43. dakikasında ile girdiği ikili bir mücadelede sonrasında oyundan alınmıştı.

'de ayrıca 'nin de hafif bir sakatlığının buylunduğu ve rövanşında 14 Nisan'da deplasmanda 'a karşı oynanacak maçta forma giymesinin şüpheli olduğu belirtildi. Real Madrid'de , ve 'ın da Liverpool maçında oynaması beklenmiyor.

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