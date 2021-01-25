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'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli eski yıldız...

İspanyol devi , sezon sonunda 'un olası ayrılığını göz önünde bulundurarak sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Aktarılan bilgilere göre Real Madrid yönetimi, Ramos'un sezon sonuna Paris Saint Germain'in yolunu tutumasını beklerken, yerine şu anda Milan'da forma giyen Fenerbahçeli eski yıldız 'i getirmek istiyor. İşe detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 11:04
Real Madrid'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli eski yıldız...

, uzun süren serüvenine son vermenin eşiğinde ve İspanyol devi, yıldız futbolcunun yerine gelecek ismi buldu.

Fichajes'in haberine göre sezon sonunda Paris Saint Germain'in yolunu tutacağı iddia edilen Ramos'un yerine Real Madrid, şu anda Milan forması giyen Fenerbahçeli eski yıldız 'i listesinde aldı.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Real Madrid'in, Kjaer'e yıllık 5 milyon eurodan 2 senelik kontrat önerecek. Öte yandan Milan'a da 15 milyon euroluk bonservis verilecek.

Simon Kjaer, bir dönem ülkemizde forması da giyerken daha sonra Sevilla'ya transfer olmuş, son olarak Milan'ın yolunu tutmuştu.


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