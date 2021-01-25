Real Madrid'den flaş transfer hamlesi! Fenerbahçeli eski yıldız...

Sergio Ramos, uzun süren Real Madrid serüvenine son vermenin eşiğinde ve İspanyol devi, yıldız futbolcunun yerine gelecek ismi buldu.

Fichajes'in haberine göre sezon sonunda Paris Saint Germain'in yolunu tutacağı iddia edilen Ramos'un yerine Real Madrid, şu anda Milan forması giyen Fenerbahçeli eski yıldız Simon Kjaer'i listesinde aldı.

YILLIK 5 MİLYON EURO KAZANACAK

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Real Madrid'in, Kjaer'e yıllık 5 milyon eurodan 2 senelik kontrat önerecek. Öte yandan Milan'a da 15 milyon euroluk bonservis verilecek.

Simon Kjaer, bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyerken daha sonra Sevilla'ya transfer olmuş, son olarak Milan'ın yolunu tutmuştu.





