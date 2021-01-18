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ekibi 'ya talip oldu

'dan Mbaye Diagne'ye talip olan ekibi 'ın, şimdi de milli futbolcu 'yu istediği iddia edildi. basınında yer alan habere göre; WBA Teknik Direktörü , 'da gözden düşen 26 yaşındaki orta sahayı kadrosunda görmeyi çok istiyor. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:00
Premier Lig ekibi West Bromwich Albion Okay Yokuşlu'ya talip oldu

takımı , 'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan 'ya kanca attı.

'dan Mbaye Diagne ile de ilgilenen West Bromwich Albion'ın, şimdi de milli futbolcuya talip olduğu belirtildi.

basınından todofichajes.com'un haberine göre; WBA'nın teknik direktörü savunmayı ve merkez orta sahayı güçlendirmek için 26 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri İspanyol kulübü ile temasa geçti. İngiliz kulübünün diğer alternatifinin ise 'ten olduğu kaydedildi.

Celta Vigo'da üçüncü sezonunu geçiren Okay, bu sezon sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıkabildi. İlk iki sezonunda 58 maçta forma giyebilen ve takımının vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, kulüpte yaşanan teknik direktör değişiklikleriyle formasını kaybetti.

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