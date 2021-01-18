Premier Lig ekibi West Bromwich Albion Okay Yokuşlu'ya talip oldu

Premier Lig takımı West Bromwich Albion, Celta Vigo'da son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Okay Yokuşlu'ya kanca attı.

Galatasaray'dan Mbaye Diagne ile de ilgilenen West Bromwich Albion'ın, şimdi de milli futbolcuya talip olduğu belirtildi.

İspanyol basınından todofichajes.com'un haberine göre; WBA'nın teknik direktörü Sam Allerdyce savunmayı ve merkez orta sahayı güçlendirmek için 26 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesini istedi. Bunun üzerine harekete geçen kulüp yetkilileri İspanyol kulübü ile temasa geçti. İngiliz kulübünün diğer alternatifinin ise Real Betis'ten William Carvalho olduğu kaydedildi.

Celta Vigo'da üçüncü sezonunu geçiren Okay, bu sezon sadece 3 kez ilk 11'de sahaya çıkabildi. İlk iki sezonunda 58 maçta forma giyebilen ve takımının vazgeçilmezlerinden olan milli futbolcu, kulüpte yaşanan teknik direktör değişiklikleriyle formasını kaybetti.