Haberler İspanya La Liga Osasuna 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

0-0 | MAÇ SONUCU

'da 18. maçına çıkan , deplasmanda ile karşılaştı. Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşma golsüz sona erdi. Real Madrid'in ve ile bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 01:05
Osasuna 0-0 Real Madrid | MAÇ SONUCU

. Futbol Ligi'nin () 18. haftasında , deplasmanda oynadığı maçta ile 0-0 berabere kaldı.

'nın büyük bölümünde olduğu gibi maçın oynandığı kentinde de kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı daha çok mücadelesiyle geçti.

İkinci yarı ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen Real Madrid, ligin alt sırasında bulunan Osasuna deplasmanından 1 puan aldı.

La Liga'da üç maç eksiği olmasına rağmen 38 puanla lider olan 'in ardından ikinci sırada bulunan Real Madrid, puanını 37'ye çıkardı.

Osasuna ise 15 puanla 19. sırada yer aldı.

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