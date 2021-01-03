Haberler İspanya La Liga Huesca-Barcelona: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-Barcelona: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İspanya 'da heyecan 17. hafta mücadeleleri ile mücadeleleri ile sürdü. 17. hafta mücadelesinde sahasında zorlu rakip Barcelona'yı ağırladı. Karşılaşma konuk ekip Barcelona'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 01:22
Huesca-Barcelona: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Barcelona'nın galibiyet golünü 26. dakikada 'nin asistinde Frenkie de Jong attı. Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan Barcelona puanını 28'e çıkararak, 5'inciliğe yükseldi. Lig sonuncusu ise 12 puanda kaldı.

LİDER ATLETİCO MADRİD

Diğer yandan deplasmanda 'i 2-1 yenen , bir gün önce 'e bıraktığı lig liderliğini geri aldı. Şampiyonluk yarışında avantajlı konumunu sürdüren Madrid iki maç eksiğiyle 38 puanda bulunurken, en yakın takipçisi Real Madrid'in 36 puanı var.

Atletico Madrid'de 9 golü bulunan , () ve () ile gol krallığı yarışında ilk sırayı paylaşıyor. Şimdiye kadar kalesinde sadece 6 gol gören Atletico Madrid kalecisi da 'da en az gol yiyen kaleci olarak ilk sırada yer alıyor.

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