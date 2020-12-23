Atletico Madrid'li Kieran Tripper'e 10 hafta futboldan men cezası!

İngiltere Futbol Federasyonu, Atletico Madrid forması giyen Kieran Trippier'e 10 hafta ceza verildiğini açıkladı. İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki milli oyuncu hakkında mayıs ayında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2019'da bahis kurallarını ihlal ettiği tespit edilen Trippier'e, 10 hafta futboldan men ve 70 bin sterlin para cezası verildi.

Açıklamada, men cezasının bugünden itibaren başlayacağı ve FIFA'ya yapılan başvuru sonucu kararın dünya çapında geçerli olacağı belirtildi.

Trippier, daha önce yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." ifadelerini kullanmıştı.

28 ŞUBAT'A KADAR CEZALI

28 Şubat 2021'e kadar cezalı olan Trippier'in, Atletico Madrid'in Chelsea ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacağı ilk maç dahil toplam 12 maç kaçıracağı bildirildi.

Kieran Trippier, 2019'da 22 milyon euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e gitmişti.