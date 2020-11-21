Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Carrasco, Saul, Koke, Llorente, Felix, Correa

Barcelona:Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Roberto, De Jong, Pjanic, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi