Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

İspanya 'nın 10. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:51 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 13:57
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

İspanya 'da heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maç detaylarını arama motorlarında araştırıyor. Peki, Atletico Madrid - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Barcelona maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Gimenez, Savic, Trippier, Carrasco, Saul, Koke, Llorente, Felix, Correa

Barcelona:Ter Stegen, Alba, Lenglet, Pique, Roberto, De Jong, Pjanic, Pedri, Griezmann, Dembele, Messi

BİZE ULAŞIN