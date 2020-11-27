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Başkan Adayı 'dan şaşırtan öneri! "Messi'nin adı 'ya verilsin"

'nın Arjantinli yıldız futbolcusu 'nin gelecek sezon takımda olup olmayacağı belirsizliğini korurken, kulübün başkan adaylarından olan 'dan ilginç bir öneri geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:41 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2020 Cuma 11:48
Barcelona Başkan Adayı Emili Rousaud'dan şaşırtan öneri! "Messi'nin adı Camp Nou'ya verilsin"

Altyapısından yetiştiği ve efsanesi olduğu ile davalık olmamak adına sözleşmesini tamamlamaya karar veren 'nin, Katalan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan Messi ile sorun yaşayan başkan , geçtiğimiz aylarda istifa etmişti. Bartomeu'dan boşalan koltuk için Victor Font ve eski başkan Joan Laporta gibi isimler adaylığını koydu.

Barcelona'nın başkan adayları arasında yer alan bir diğer isim oldu. Rousaud, vaatleri arasına sürpriz bir seçeneği de ekledi. Kendi adına açılmış internet sitesinden açıklamalar yapan başkan adayı Rousaud, seçilirse Lionel Messi'nin adının 'ya verilmesi için referandum yapacağını duyurdu.

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