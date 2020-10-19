Haberler İspanya La Liga İspanya’da alarm

’da alarm

'da sporcularda tespit edilen corona virüsü tanılarından dolayı ve futbolda birer maç ileri tarihe ertelendi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
İspanya’da alarm

'da sporcularda tespit edilen corona virüsü tanılarından dolayı ve futbolda birer maç ileri tarihe ertelendi. Basketbolda dün oynanması planlanan Bilbao-Real Madrid; futbolda da Alcorcon- Ponferradina karşılaşmaları için korona nedeni ile erteleme kararı çıktı.

BİZE ULAŞIN