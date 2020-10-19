İspanya'da sporcularda tespit edilen corona virüsü tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri tarihe ertelendi. Basketbolda dün oynanması planlanan Bilbao-Real Madrid; futbolda da Alcorcon- Ponferradina karşılaşmaları için korona nedeni ile erteleme kararı çıktı.
İspanya’da alarm
İspanya'da sporcularda tespit edilen corona virüsü tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri tarihe ertelendi.
İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50