İspanya’da alarm

İspanya'da sporcularda tespit edilen corona virüsü tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ileri tarihe ertelendi. Basketbolda dün oynanması planlanan Bilbao-Real Madrid; futbolda da Alcorcon- Ponferradina karşılaşmaları için korona nedeni ile erteleme kararı çıktı.