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Haberler İspanya La Liga La Liga'da hafta içi maç oynama yasağı sürecek

'da hafta içi maç oynama yasağı sürecek

İspanya Futbol Federasyonu, için geçtiğimiz sezon aldığı 'hafta içi maç oynama' yasağının süreceğini açıkladı. Böylece dev ligde 2020-2021 sezonu maçları sadece cumartesi ve pazar günleri oynanacak.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 13:30 Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020 Cuma 14:36
La Liga'da hafta içi maç oynama yasağı sürecek

(RFEF) bağlı , İspanya 1. Futbol Ligi'nde () hafta içinde maç oynanmasıyla ilgili yasağını korudu.

La Liga'nın 2020-2021 sezonu fikstürüne cuma ve pazartesi günleri maç koymasına RFEF, geçen sezon olduğu gibi bir kez daha karşı çıktı. Tertip Komitesi, maçların sadece cumartesi ve pazar günleri oynanabileceğine karar verdi.

GRANADA-A.BILBAO MAÇI ERTELENDİ

İspanya'da 1. ve 2. lig kulüplerinin bağlı olduğu LaLiga kurumu, La Liga'da yeni sezonun açılış maçını Granada ve takımları arasında 11 Eylül olarak açıklasa da, RFEF'in kararının ardından bu karşılaşma cumartesi gününe ertelendi.

La Liga'da sezonun ilk maçı cumartesi TSİ 17.00'de başlayacak Eibar-Celta Vigo olurken, Granada-Athletic Bilbao karşılaşması 19.30'da oynanacak.

Maç yayın hakları, La Liga'nın uluslararası imajı ve gelirinden dolayı lig maçlarını cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynatmak isteyen LaLiga, RFEF'in kararına itiraz edeceğini duyurdu.

RFEF, son iki sezondur hafta içinde maç oynanmasına izin vermiyor.