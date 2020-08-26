Gündeme bomba gibi düşmüştü! Messi için yeni iddia...
Barcelona'dan ayrılma kararı aldığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşen Lionel Messi'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Arjantinli yıldız, başkan Bartomeu'nun istifası durumunda takımda kalabilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga devi Barcelona, Şampiyonlar Ligi ve ligde yaşanan başarısızlıkların ardından şimdi de yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin takımdaki geleceğiyle ilgili spekülasyonlarla çalkalanıyor.
İspanya'da yayınlanan El Chiringuito adlı televizyon programında, Arjantinli süperstarla ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Programın yapımcılarından gazeteci Josep Pedrerol, Barcelona Başkanı Bartomeu ve ekibinin istifa etmesi durumunda, Messi'nin takımda kalabileceğini duyurdu.
Arjantinli yıldızın, Manchester City ile anlaştığı iddia ediliyordu.
- 26.08.2020
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