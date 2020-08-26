Gündeme bomba gibi düşmüştü! Messi için yeni iddia... - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Gündeme bomba gibi düşmüştü! Messi için yeni iddia...

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Messi için yeni iddia...

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Messi için yeni iddia...

'dan ayrılma kararı aldığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düşen 'yle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Arjantinli yıldız, başkan Bartomeu'nun istifası durumunda takımda kalabilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

devi , Şampiyonlar Ligi ve ligde yaşanan başarısızlıkların ardından şimdi de yıldız futbolcusu 'nin takımdaki geleceğiyle ilgili spekülasyonlarla çalkalanıyor.

İspanya'da yayınlanan El Chiringuito adlı televizyon programında, Arjantinli süperstarla ilgili flaş bir iddia daha ortaya atıldı. Programın yapımcılarından gazeteci Josep Pedrerol, Barcelona Başkanı Bartomeu ve ekibinin istifa etmesi durumunda, Messi'nin takımda kalabileceğini duyurdu.

Arjantinli yıldızın, Manchester City ile anlaştığı iddia ediliyordu.


  1. 26.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gündeme bomba gibi düşmüştü! Messi için yeni iddia... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA