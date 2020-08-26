Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular

Barcelona'nın geçirdiği kabus gibi sezonun ardından takımla ipleri koparma noktasına gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını tecrübeli süperstarın oynamak istediği takımı duyurdu. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Bayern Münih'e 8-2 yenilerek turnuvaya tarihi bir mağlubiyetle veda etmişti.

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Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular

Katalan devinin kabus gibi geçen sezonu sonrası, takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar çıktı.

Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular

Tecrübeli oyuncunun, Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.

Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular

Bu iddia sonrası Katalan taraftarlar, sokaklara inerek kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu istifaya çağırdı.

Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular

Brezilya basını ise Lionel Messi'yle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya attı.

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