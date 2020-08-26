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Avrupa bunu konuşuyor! Messi'nin yeni takımını böyle duyurdular
Barcelona'nın geçirdiği kabus gibi sezonun ardından takımla ipleri koparma noktasına gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını tecrübeli süperstarın oynamak istediği takımı duyurdu. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:36
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Bu sezon La Liga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Real Madrid'e kaptıran Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde de Bayern Münih'e 8-2 yenilerek turnuvaya tarihi bir mağlubiyetle veda etmişti.
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Katalan devinin kabus gibi geçen sezonu sonrası, takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili çeşitli spekülasyonlar çıktı.
Tecrübeli oyuncunun, Barcelona yönetimine takımdan ayrılmak istediğini ilettiği ifade edildi.
Bu iddia sonrası Katalan taraftarlar, sokaklara inerek kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'yu istifaya çağırdı.
Brezilya basını ise Lionel Messi'yle ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya attı.