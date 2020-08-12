Enes Ünal'dan Getafe'ye 5 yıllık imza! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Enes Ünal'ın yeni takımı resmen açıklandı!

'dan Getafe'ye 5 yıllık imza!

Enes Ünal'dan Getafe'ye 5 yıllık imza!

Kariyerini İspanya'da sürdüren milli futbolcumuz 'ın yeni takımı belli oldu. ekibi Getafe, 23 yaşındaki yıldız golcüyü 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Getafe'nin Enes için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

İspanya 'da 2019-2020 sezonunu Valladolid'de kiralık olarak tamamlayan , bir başka İspanyol ekibi Getafe'ye transfer oldu. Getafe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki milli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

BONSERVİS BEDELİ 9 MİLYON EURO!

Getafe'nin Enes için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Enes Ünal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Valladolid'le 37 resmi maça çıkarken, 8 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

  1. 12.08.2020
  2. Güncelleme: 12.08.2020 21:55
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