Enes Ünal'dan Getafe'ye 5 yıllık imza!
Kariyerini İspanya'da sürdüren milli futbolcumuz Enes Ünal'ın yeni takımı belli oldu. La Liga ekibi Getafe, 23 yaşındaki yıldız golcüyü 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Getafe'nin Enes için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
İspanya La Liga'da 2019-2020 sezonunu Valladolid'de kiralık olarak tamamlayan Enes Ünal, bir başka İspanyol ekibi Getafe'ye transfer oldu. Getafe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki milli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
BONSERVİS BEDELİ 9 MİLYON EURO!
Getafe'nin Enes için Villarreal'e 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
Enes Ünal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Valladolid'le 37 resmi maça çıkarken, 8 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
- 12.08.2020
- Güncelleme: 12.08.2020 21:55
- Galatasaray sahaya indi! Yeni transferler ilk idmanına çıktı
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
- Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları başladı! İlk iş...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Enes Ünal'dan Getafe'ye 5 yıllık imza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.