Okay’a kanca
İspanyol basını, Sevilla’nın C. Vigo’da forma giyen Okay Yokuşlu için çok istekli olduğunu iddia etti. Tecrübeli orta sahanın bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı.
İspanyol spor basını, Sevilla'nın, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu ile ilgilendiğini iddia etti. İspanya'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun transfer döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı. Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı.
2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Trabzonspor'dan 2018 yazında 6 milyon euro'ya Celta'ya transfer olan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilip, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü cevabını vermişti.
- 1.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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