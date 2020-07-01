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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Okay’a kanca

Okay’a kanca

basını, Sevilla’nın C. Vigo’da forma giyen için çok istekli olduğunu iddia etti. Tecrübeli orta sahanın bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı.

spor basını, Sevilla'nın, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu ile ilgilendiğini iddia etti. 'da ilk AS gazetesinin ortaya attığı ve ardından diğer spor medyasının da gündeme getirdiği iddialarda, Sevilla Sportif Direktörü Ramon Rodriguez Vedrejo'nun döneminde Okay'ı kadrolarına dahil etmek istediği yazıldı. Monchi'nin, "Sevilla'nın kulüp ve oyun sistemi profiline uyabilecek futbolculardan biri olarak Okay'ı gördüğü" yorumu yapıldı.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

'dan 2018 yazında 6 milyon euro'ya Celta'ya transfer olan ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Okay'ın, bonservis bedelinin 40 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Okay'ın, Celta'dan ayrılma talebini zaman zaman gündeme getirdiği de belirtilip, Türk futbolcunun kariyerine büyük bir kulüpte devam etme arzusunda olduğu ifade edildi. Okay, transfer iddialarıyla ilgili bu zamana kadar yöneltilen sorulara, sezon sonuna kadar sadece Celta'nın başarılı olmasını düşündüğünü cevabını vermişti.

  1. 1.7.2020
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