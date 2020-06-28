Levante 4-2 Real Betis | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
28 Haziran 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Levante 4-2 Real Betis | MAÇ SONUCU

4-2 | MAÇ SONUCU

Levante 4-2 Real Betis | MAÇ SONUCU

'nın 32. haftasında , sahasında 'i konuk etti. Karşılaşmada tam 6 gol oldu. Ev sahibi Levante, Real Betis'i 4-2 gibi net bir skorla yendi.

'nın 32. haftasında , karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller 21. dakikada Borja Mayoral ve 35.dakikada E. Bardhi tarafından kaydedildi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Levante Morales ile önce 50. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Ardından Rochina skoru 4-0'a getirdi. Real Betis adına goller Canales (70) ve Juanmi (87) tarafından atıldı.

  1. 28.06.2020
  2. Güncelleme: 28.06.2020 19:10
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Levante 4-2 Real Betis | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA