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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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’dan yatırım

Barcelona’dan yatırım

Polonya basınında yer alan haberlere göre; 19 yaşındaki sol bek Michal Karbownik'i transfer edecek.

Polonya basınında yer alan haberlere göre; 19 yaşındaki sol bek Michal Karbownik'i transfer edecek. Katalan ekibinin oyuncuyu sonra bir yıllığına Real Betis'e kiralayacağı belirtildi. Sol bek dışında merkez orta saha ve sağ bekte oynayabilen oyuncuyu Avrupa'dan birçok takım transfer listesine almış durumda. 19 yaşındaki Polonyalı yıldızın bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi. Legia ile 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden Karbownik; bu sezon forma giydiği 27 maçta 7 asist kaydetti.
  1. 4.5.2020
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