Rakitic: Şampiyon biziz - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
21 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Rakitic: Şampiyon biziz

Rakitic: Şampiyon biziz

Rakitic: Şampiyon biziz

 en çok etkilediği ülkelerden 'da forma giyen İvan Rakitic ligin kalanı ile ilgili konuştu.

en çok etkilediği ülkelerden 'da forma giyen İvan Rakitic ligin kalanı ile ilgili konuştu. 'nın Hırvat yıldızı "Sahaya çıkıp şampiyonluğu almak isteriz ancak durum elverişsiz olursa federasyon bizi şampiyon ilan etmeli" dedi.

  1. 21.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rakitic: Şampiyon biziz haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA