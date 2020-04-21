Rakitic: Şampiyon biziz

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden İspanya'da forma giyen İvan Rakitic ligin kalanı ile ilgili konuştu. Barcelona'nın Hırvat yıldızı "Sahaya çıkıp şampiyonluğu almak isteriz ancak durum elverişsiz olursa federasyon bizi şampiyon ilan etmeli" dedi.