Real Madrid efsanelerinden corona virüsüne karşı açık artırmalı destek!
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in efsane isimleri corona virüsü salgınına karşı bir araya geliyor. Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması açık artırmayla satılarak yardım fonuna bağışlanacak.
İspanyol ekibi Real Madrid'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık artırmaya çıkacak ürünler arasında Roberto Carlos'un kramponları, Iker Casillas'ın eldivenleri ve Fernando Hierro'nun forması da yer alacak.
24 Nisan Cuma günü internet üzerinden yapılacak müzayededen elde edilecek gelir, koronavirüsle mücadele için oluşturulan fona aktarılacak.
- 15.04.2020
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