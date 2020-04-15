Real Madrid efsanelerinden corona virüsüne karşı açık artırmalı destek! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Efsane isimlerden coronaya karşı açık artırmalı destek!

efsanelerinden corona virüsüne karşı açık artırmalı destek!

Real Madrid efsanelerinden corona virüsüne karşı açık artırmalı destek!

ekiplerinden 'in efsane isimleri salgınına karşı bir araya geliyor. 'un kramponları, 'ın eldivenleri ve 'nun forması açık artırmayla satılarak yardım fonuna bağışlanacak.

İspanyol ekibi 'in eski futbolcu ve basketbolcuları, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen açık artırmada kişisel eşyalarını satışa sunacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, açık artırmaya çıkacak ürünler arasında 'un kramponları, 'ın eldivenleri ve 'nun forması da yer alacak.

24 Nisan Cuma günü internet üzerinden yapılacak müzayededen elde edilecek gelir, koronavirüsle mücadele için oluşturulan fona aktarılacak.

  1. 15.04.2020
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