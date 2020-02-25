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25 Şubat 2020, Salı
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‘Dünyanın en iyisi Messi’

‘Dünyanın en iyisi Messi’

, bugün oynanacak maçı öncesi Messi ile ilgili konuştu. Arjantinli'yi durdurmalarının mümkün olmadığını belirten Gattuso, "Gerçekte olmayan, sadece 'da yapabileceğiniz şeyleri yapıyor. Yıllardır dünyanın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, bugün oynanacak maçı öncesi Messi ile ilgili konuştu. Arjantinli'yi durdurmalarının mümkün olmadığını belirten Gattuso, "Gerçekte olmayan, sadece 'da yapabileceğiniz şeyleri yapıyor. Yıllardır dünyanın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.

  1. 25.2.2020
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