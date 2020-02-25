‘Dünyanın en iyisi Messi’

Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, bugün oynanacak Barcelona maçı öncesi Messi ile ilgili konuştu. Arjantinli'yi durdurmalarının mümkün olmadığını belirten Gattuso, "Gerçekte olmayan, sadece Play Station'da yapabileceğiniz şeyleri yapıyor. Yıllardır dünyanın en iyi oyuncusu" ifadelerini kullandı.