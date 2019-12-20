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20 Aralık 2019, Cuma
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sonrası 'ya flaş ceza!

El Clasico sonrası Barcelona'ya flaş ceza!

Federasyonu'na (RFEF) bağlı , 'ta oynanan sırasında Stadı'nda yaşanan olaylardan dolayı Kulübüne bin 500 avro para cezası verip, olası bir tekrarda saha kapatma uyarısında bulundu.

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların gösterileriyle gündeme gelen, "" (Klasik) olarak adlandırılan -Real Madrid maçında ev sahibi kulübe ceza geldi.

, karşılaşmanın 55. dakikasında meydana gelen ve maçın 1,5 dakika durmasına neden olan, bağımsızlık yanlısı Katalan gruplarca tribünlerden sahaya atılan toplardan dolayı Barcelona'ya bin 500 avro para cezası verildiğini açıkladı.

Komite, ayrılıkçı Katalan gruplarla bağlantılı benzer olayların tekrarı halinde Barcelona'ya saha kapatma cezası verileceği uyarısında bulunulduğunu duyurdu.

1. Ligi'nin () 10. haftasında 26 Eylül'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı, ayrılıkçı grupların Katalonya'da çıkardıkları olaylardan dolayı güvenlik gerekçesiyle 'a ertelenmişti.

Karşılaşma 0-0 sona ermişti.

  1. 20.12.2019
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