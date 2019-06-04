Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi
04 Haziran 2019, Salı
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Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi

Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi

Sevilla'da , kronik lösemi hastalığı nedeniyle görevini bırakmasının ardından takımın başına getirildi.

İspanya'nın Sevilla Kulübü, teknik direktörlüğe 'yi getirdi.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sevilla'da , kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.

İSPANYA MİLLİ TAKIMINI DA ÇALIŞTIRMIŞTI

Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya 'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği 'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.

  1. 04.06.2019
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