Sevilla'nın başına Lopetegui getirildi
Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle görevini bırakmasının ardından takımın başına Julen Lopetegui getirildi.
Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 53 yaşındaki İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Sevilla'da teknik direktör Joaquin Caparros, kronik lösemi hastalığı nedeniyle sezon sonundan görevini bırakmıştı.
İSPANYA MİLLİ TAKIMINI DA ÇALIŞTIRMIŞTI
Kariyerinde daha önce Portekiz temsilcisi Porto (2014-2016) ile İspanya Milli Takımı'nı (2016-2018) çalıştıran Lopetegui, son olarak geride kalan sezonun başında geldiği Real Madrid'de kötü sonuçların ardından teknik direktörlük görevinden Ekim 2018'de alınmıştı.
- 04.06.2019
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
10ur Bunlar küçük takımlarda markaj görmüyor. Diagne den gördük ki bundan görelim?
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Benitez Fenerbahçe'den Skrtel’i istiyor
Toplam 1
Yorum
FB gonderin gitsin çok ağır, mücadeleci ama agır, artı yaşlı ve maliyti yüksek. topal ve potugu da hemen gönderin.
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