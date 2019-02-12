Marcelo'dan ayrılık sinyali
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'dan ayrılık sinyali

Marcelo'dan ayrılık sinyali

ekibi 'de forma giyen Brezilyalı futbolcu , kulübün gitmesini istemesi halinde takımdan ayrılabileceğini açıkladı.

basınına, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamada bulunan , "Gönderilmek istenilen oyuncular arasındaysam talip olan takım transfer bedelini ödeyip işi çözer. Kalmak konusunda kendime güveniyorum ancak gün gelir de Real Madrid beni istemezse ayrılırım. Benim için üzücü olur ama giderim. Yine de olası bir ayrılığın zorlamayla olmayacağına da eminim." ifadelerini kullandı.

Kariyeri açısından zor bir dönemden geçtiğini belirten 30 yaşındaki Marcelo, "Gösterdiğim üst düzey performansı sürekli devam ettirmek kolay değil. Şu an bu seviyenin altındayım ama kariyerim hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Bu sezon son iki ayda üç sakatlık yaşadım ancak artık fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Forma giydiğim takdirde form yakalayıp güvenimi yeniden kazanacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

'in elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi olan sol bek Marcelo, bu sezon özellikle teknik direktör Santiago Solari'nin göreve gelmesiyle ilk 11'de yer bulmakta zorlandı. İtalya ekibi ile adı anılan Brezilyalı futbolcu, 23 haftası geride kalan liginde 12 maçta sahaya çıktı.

  1. 12.2.2019 22:22
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