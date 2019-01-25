Okay Yokuşlu: "Emre Mor ile ilgili konuşmayacağım"
Trabzonspor’dan İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’ya transfer olan milli futbolcu Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.
"EMRE MOR İLE İLGİLİ KONUŞMAYACAĞIM"
Ödül töreninde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan başarılı oyuncu, Celta'da disiplinsiz davranışları gerekçesiyle 3. kez kadro dışı kalan Emre Mor ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum" cevabını verdi.
- 25.1.2019 12:30
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Okay Yokuşlu: "Emre Mor ile ilgili konuşmayacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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