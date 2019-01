Okay Yokuşlu: "Emre Mor ile ilgili konuşmayacağım"

Geçen sezon sonunda Trabzonspor 'dan La Liga ekiplerinden Celta Vigo 'ya transfer olan Okay Yokuşlu ayın en iyi futbolcusu seçildi. Celta sponsor firması tarafından her ay takımdaki en iyi futbolcu seçilirken, Aralık ayında da en iyi futbolcu Okay Yokuşlu oldu. Milli futbolcu düzenlenen basın toplantısıyla ödülünü alırken, taraftarlara da teşekkür etti.Ödül töreninde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan başarılı oyuncu, Celta'da disiplinsiz davranışları gerekçesiyle 3. kez kadro dışı kalan Emre Mor ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum" cevabını verdi.