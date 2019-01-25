Okay Yokuşlu: "Emre Mor ile ilgili konuşmayacağım"
25 Ocak 2019, Cuma
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: " ile ilgili konuşmayacağım"

Okay Yokuşlu: "Emre Mor ile ilgili konuşmayacağım"

’dan İspanya ekiplerinden ’ya olan milli futbolcu , Celta Vigo'da Aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi.

Geçen sezon sonunda 'dan ekiplerinden 'ya olan ayın en iyi futbolcusu seçildi. Celta sponsor firması tarafından her ay takımdaki en iyi futbolcu seçilirken, Aralık ayında da en iyi futbolcu Okay Yokuşlu oldu. Milli futbolcu düzenlenen basın toplantısıyla ödülünü alırken, taraftarlara da teşekkür etti.

"EMRE MOR İLE İLGİLİ KONUŞMAYACAĞIM"
Ödül töreninde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan başarılı oyuncu, Celta'da disiplinsiz davranışları gerekçesiyle 3. kez kadro dışı kalan ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Emre Mor konusunda konuşmayacağım. Bu, Emre ile Celta arasında bir sorun. Benim görevim değil. Takımın ligde üst sıralara çıkmasını istiyorum" cevabını verdi.
  1. 25.1.2019 12:30
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