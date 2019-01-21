Barcelona Kevin-Prince Boateng'i kiraladı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Kevin-Prince Boateng'i kiraladı

Barcelona Kevin-Prince Boateng'i kiraladı

'nin (La Liga) lideri , İtalyan kulübü Sassuolo'nun Ganalı forvet oyuncusu Kevin-Prince Boateng'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, , 31 yaşındaki Ganalı milli futbolcuyu, 8 milyon avroluk satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

Sassuolo'nun sezon öncesinde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Boateng, daha önce , Tottenham, , Portsmouth, Genoa, Milan, 04, Las Palmas ve kulüplerinde oynadı.

  1. 22.1.2019 00:55
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