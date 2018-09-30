Eibar-Sevilla maçında tribün çöktü! 14 yaralı...

La Liga'da oynanan Eibar-Sevilla maçı sırasında inanılmaz bir olay yaşandı. Sevilla'nın deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünün çökmesiyle 14 Sevilla taraftarı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Eibar-Sevilla maçı yaşanılan olaylar sebebiyle bir süre durdu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.