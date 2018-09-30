Eibar-Sevilla maçında tribün çöktü! 14 yaralı...
La Liga'da oynanan Eibar-Sevilla maçında konuk ekibin attığı golden sonra tribün çöktü
La Liga'da oynanan Eibar-Sevilla maçı sırasında inanılmaz bir olay yaşandı. Sevilla'nın deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünün çökmesiyle 14 Sevilla taraftarı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Eibar-Sevilla maçı yaşanılan olaylar sebebiyle bir süre durdu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.
- 30.9.2018 16:31
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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