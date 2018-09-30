Eibar-Sevilla maçında tribün çöktü! 14 yaralı... – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Eibar-Sevilla maçında tribün çöktü! 14 yaralı...

    Eibar-Sevilla maçında tribün çöktü! 14 yaralı...

    'da oynanan Eibar-Sevilla maçında konuk ekibin attığı golden sonra tribün çöktü

    'da oynanan Eibar-Sevilla maçı sırasında inanılmaz bir olay yaşandı. Sevilla'nın deplasmanda Eibar'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada tribünün çökmesiyle 14 Sevilla taraftarı yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    Eibar-Sevilla maçı yaşanılan olaylar sebebiyle bir süre durdu ve karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

    1. 30.9.2018 16:31
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