Neymar, Sergio Ramos'u takibe aldı! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    , 'u takibe aldı!

    <a href="/index/neymar?id=7a4232f8-e167-4338-a147-420673787eef" class="" rel="tag">Neymar</a>, <a href="/index/sergio-ramos?id=326b5be4-22b0-40fe-964a-d121a5e73cad" class="" rel="tag">Sergio Ramos</a>'u takibe aldı!

    İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in Neymar'a olan ilgisi devam ederken, dedikoduların dozunu arttıran bir hamle de Neymar'dan geldi.

    1. 8.5.2018 15:17
    2. Güncelleme: 8.5.2018 15:33
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