Neymar, Sergio Ramos'u takibe aldı!
İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'in Neymar'a olan ilgisi devam ederken, dedikoduların dozunu arttıran bir hamle de Neymar'dan geldi.
- 8.5.2018 15:17
- Güncelleme: 8.5.2018 15:33
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Fatih Terim gözünü Atakan Çankaya'ya dikti
Toplam 2
Yorum
sinyor avrupada bir yere varamazsin bu defansla ve taktikle ! anca tr de iyi hücüm etti derler ! avrupanin tercihi kontrollü futbol tabiki göze hos
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Beşiktaş devleri geride bıraktı
Toplam 4
Yorum
karakartalllll yok gs - fb final oynadı!
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Leonidis görevinden alındı
Toplam 5
Yorum
KARŞISINDA KOMPLEKSE GİRECEKSİNİZ. EĞER O HALTERCİYİ SÜLEYMANOĞLU NUN CENAZESİNE GELDİ DİYE GÖREVDEN ALDILARSA GERÇEKTEN BUNLAR İNSAN DEĞİL. NE YAPARSANIZ YAPIN 80 MİLYONUN
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