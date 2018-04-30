Milli yıldıza büyük şok! Küme düştü...
İspanya La Liga'de Barcelona'nın şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Katalanlara 4-2 yenilen Emre Çolak'ın takımı Deportivo, küme düştü.
İspanya La Liga'da Barcelona, 2017-18 sezonu şampiyonu Barcelona oldu. Emre Çolak'ın gol attığı mücadelede rakibi 4-2 yenen Katalanlar, şampiyonluklarını ilan ettiler.
Barça'nın gollerini Philippe Coutinho ve Lionel Messi (3) kaydetti. Messi'nin 3 golünün asistini Luis Suarez yaptı. Deportivo'nun golleri ise Lucas Perez ve Emre Çolak'tan geldi. Çolak ligde bu sezon ilk golünü Barcelona'ya karşı attı.
- 30.4.2018 10:54
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Nihat Kahveci'den Jeremain Lens'e sert sözler
Toplam 6
Yorum
Dost Lens e kimse kızmasın. Fenerbahçeden başka takımda oynamam demişti. Onu Beşiktaş a transfer edenlere kızın.
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Talisca, Donk'a dirsek attı Fırat Aydınus görmedi
Toplam 11
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arslan talisca her maçta hücum faullu oynuyor.başka takımda olsa her maçta kart görürdü.hakemler görmemezlikten geliyor.
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Nagatomo açıkladı! Galatasaray'da kalacak mı?
Toplam 2
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gs para.mara ama mecbur degilsek rodrigezi satmak gs a ihanettir bu cocugu 40 milyona satmak bile karli bir is degildir biline,hocama güvenirim
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