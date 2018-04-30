Emre Çolak'ın takımı Deportivo küme düştü
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    Milli yıldıza büyük şok! Küme düştü...

    Milli yıldıza büyük şok! Küme düştü...

    'de 'nın şampiyonluğunu ilan ettiği maçta Katalanlara 4-2 yenilen 'ın takımı Deportivo, küme düştü.

    'da , 2017-18 sezonu şampiyonu Barcelona oldu. 'ın gol attığı mücadelede rakibi 4-2 yenen Katalanlar, şampiyonluklarını ilan ettiler.

    Barça'nın gollerini Philippe Coutinho ve (3) kaydetti. Messi'nin 3 golünün asistini yaptı. Deportivo'nun golleri ise Lucas Perez ve Emre Çolak'tan geldi. Çolak ligde bu sezon ilk golünü Barcelona'ya karşı attı.

    1. 30.4.2018 10:54
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