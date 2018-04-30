Milli yıldıza büyük şok! Küme düştü...

İspanya La Liga'da Barcelona, 2017-18 sezonu şampiyonu Barcelona oldu. Emre Çolak'ın gol attığı mücadelede rakibi 4-2 yenen Katalanlar, şampiyonluklarını ilan ettiler.



Barça'nın gollerini Philippe Coutinho ve Lionel Messi (3) kaydetti. Messi'nin 3 golünün asistini Luis Suarez yaptı. Deportivo'nun golleri ise Lucas Perez ve Emre Çolak'tan geldi. Çolak ligde bu sezon ilk golünü Barcelona'ya karşı attı.