Madrid’den dev çalım – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Madrid’den dev çalım

    Madrid’den dev çalım
    Sezon sonunda 'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Antoine Griezmann, 'in gündemine girdi. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların Fransız forveti 'nın elinden kapmak için harekete geçtiğini iddia etti. Diario Gol'e göre, Griezmann'ın alternatifleri ise ve olarak belirlendi.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:34
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