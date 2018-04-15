Madrid’den dev çalım
Sezon sonunda Atletico Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Antoine Griezmann, Real Madrid'in gündemine girdi. İspanyol basını, eflatun-beyazlıların Fransız forveti Barcelona'nın elinden kapmak için harekete geçtiğini iddia etti. Diario Gol'e göre, Griezmann'ın alternatifleri ise Neymar ve Harry Kane olarak belirlendi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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